Путин обсудил с эмиром Катара нефть, коронавирус и футбол

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры выразили настрой на развитие всего комплекса двусторонних связей.

Путин и Аль Тани договорились наладить прямую кооперацию между минздравами по противодействию распространению коронавируса. А также условились о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Лидеры обменялись мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на рынках углеводородов. Также речь шла об урегулировании в Сирии. Отмечена эффективность усилий России по восстановлению независимости и территориальной целостности этой страны и подчеркнута важность нормализации гуманитарной обстановки.

Путин поздравил эмира Катара с праздником Ураза-байрам.