Путин попросил главу "Транснефти" уделить особое внимание инвестпрограмме

Важно сохранить объем инвестпрограммы "Транснефти" на этот год, считает президент. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой компании Николаем Токаревым попросил уделить этому особое внимание.

Токарев рассказал, что с учетом пандемии и сделки с ОПЕК прорабатываются стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать инвестиционную программу. Она запланирована на уровне 257 млрд рублей​​​.

"Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10", - заметил Токарев. "Но мы уже направили в правительство наши предложения, как можно избежать дефицита денег и оставить программу в том виде, в каком она есть. Предложения разные, находят поддержку. Я думаю, что мы здесь найдем приемлемые решения", - сказал он.

"Это очень важно. Я вас прошу уделить этому особое внимание", - заявил Путин.

"Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что "Транснефть" - один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях", - также заявил президент.