"Аптекарский огород" в Москве откроется 1 июня

В первый день лета открывается Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе сада.

Открытие сада стало возможно в связи со снятием ряда ограничений городскими властями, однако перед открытием сад ждут ряд мероприятий, предписанных Роспотребнадзором по Москве в связи с профилактикой коронавирусной инфекции.

- Так, в саду пройдет генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, - рассказали а пресс-службе. - Также при входе в сад и в закрытые помещения, а также во всех выставочных теплицах установлены антисептики.

Дезинфекцию будут проводить после каждого рабочего дня и во время работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В саду напомнили, что все гости должны быть в перчатках и масках, а во время прогулок соблюдать социальную дистанцию. Если в саду будет слишком много людей, администрация вправе ограничить доступ посетителей на территорию сада.

Детская и тактильные площадки временно закрыты.

Первые гости смогут полюбоваться цветущими пионами, рододендронами, магнолиями, тюльпанами, орхидеями, боярышником, сиренью, ландышами, незабудками и многими другими растениями. Напомним, что в оранжереях - самые большие кувшинки в мире, пальмы, бананы, какао, кактусы, папайя, сахарный тростник, кофе, гуавы, орхидеи. Массовые мероприятия и экскурсии по саду пока не возобновлены.

Кстати, сад расположен на проспекте Мира, 26/1. Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, кассы до 20:30. По понедельникам для школьников, студентов, пенсионеров вход до 12:00 бесплатный.