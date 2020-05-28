Брянская школьница умерла, проглотив батарейку

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки.

По предварительным данным, 18 мая 12-летняя девочка у себя дома проглотила щелочную батарейку. Родители узнали об этом только через пять дней, когда самочувствие ребенка ухудшилось. Школьницу отвезли в ЦРБ, а 24 мая переправили в областную детскую больницу. Но медики не смогли помочь - в тот же день девочка скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в региональном управлении СКР.