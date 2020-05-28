Назван мотив убийства девятилетней девочки под Воронежем

По факту убийства ребенка в Бобровском районе прокуратура Воронежской области начала проверку работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведомство также взяло под надзор расследование уголовного дела об убийстве малолетней.

Напомним, девочка из многодетной семьи пропала вечером 25 мая. Ее родители отправились на рыбалку, оставив ребенка под надзором старших братьев и сестер. Вернувшись на следующий день домой и не обнаружив дочери, они решили, что девочка у бабушки, как бывало раньше. Вечером во вторник выяснилось, что у бабушки ее нет. Еще сутки взрослые пытались найти ребенка самостоятельно и лишь вечером 27 мая обратились в полицию.

Вскоре тело девочки со следами удушения нашли в заброшенном доме по соседству. По подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток из того же села.

- Он рассказал, что пригласил девочку в заброшенный дом, где попытался вступить в половую связь. Когда жертва оказала сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать, - рассказали в прокуратуре региона. Там уточнили, что ни подросток, ни семья погибшей не состояли на профилактическом учете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.