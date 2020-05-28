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28.05.2020 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Назван мотив убийства девятилетней девочки под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

По факту убийства ребенка в Бобровском районе прокуратура Воронежской области начала проверку работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведомство также взяло под надзор расследование уголовного дела об убийстве малолетней.

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Напомним, девочка из многодетной семьи пропала вечером 25 мая. Ее родители отправились на рыбалку, оставив ребенка под надзором старших братьев и сестер. Вернувшись на следующий день домой и не обнаружив дочери, они решили, что девочка у бабушки, как бывало раньше. Вечером во вторник выяснилось, что у бабушки ее нет. Еще сутки взрослые пытались найти ребенка самостоятельно и лишь вечером 27 мая обратились в полицию.

Вскоре тело девочки со следами удушения нашли в заброшенном доме по соседству. По подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток из того же села.

- Он рассказал, что пригласил девочку в заброшенный дом, где попытался вступить в половую связь. Когда жертва оказала сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать, - рассказали в прокуратуре региона. Там уточнили, что ни подросток, ни семья погибшей не состояли на профилактическом учете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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