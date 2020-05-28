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28.05.2020 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Рязанью задержан рецидивист, подозреваемый в убийстве родителей

Текст: Елена Шулепова

В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве двух пенсионеров. По данным регионального СУ СК, родителей зарубил их сын, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

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Трагедия произошла в рабочем поселке Старожилово в ночь на 26 мая. По версии следствия, мужчина, недавно вернувшийся после отбытия срока, поссорился с отцом. Будучи пьяным, он схватил топор и ударил старика. На шум прибежала мать. Он ударил и ее. Оба родителя скончались на месте преступления, а сын скрылся.

На место ЧП вместе со следователями выезжали криминалист и эксперт отдела криминалистики регионального СУ СК. В ходе осмотра применялась криминалистическая техника. С ее помощью, а также применяя ряд следственных действий, следователям удалось восстановить картину случившегося. Было найдено орудие преступления и еще ряд предметов, имеющих значение для расследования преступления.

В результате подозреваемого в убийстве двух и более лиц удалось задержать по горячим следам. Следствие направило ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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