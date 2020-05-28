Прием заявок на соискание премии Николая Островского стартует 1 июня

Заявки на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского начнут принимать 1 июня. Об этом сообщает портал mos.ru.

На премию могут претендовать москвичи с ограниченными возможностями здоровья и те, кто помогает им. Заявочная кампания завершится 1 сентября. Отправить заявку на участие в конкурсе можно в электронном виде. Можно принести документы и лично, но только после отмены ограничительных мер. Заявки будут принимать каждый понедельник с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Тверская, д. 14.

Премия мэра Москвы имени Николая Островского присуждается за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве.