Собянин обсудил с регионами работу гостиниц в условиях пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, на котором обсудил с главами регионов работу гостиниц и спортивных объектов.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, на совещании также обсуждались вопросы выплат медицинским работникам, сражающимся с инфекцией, а также оказания плановой и экстренной медпомощи.

Напомним, рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусной инфекцией была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Руководителем группы был назначен Сергей Собянин.