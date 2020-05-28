Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах

Смертность от COVID-19 в Москве значительно меньше, чем в других городах и странах. Об этом, выступая в эфире телеканала "Россия 24", сообщил мэр Сергей Собянин.

"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - подчеркнул Собянин.

В то же время сейчас не лучший повод, чтобы высчитывать проценты, заявил мэр.

"Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрехи", - сказал Собянин.