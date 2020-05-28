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28.05.2020 17:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В белгородской больнице скончался врач с коронавирусом

Текст: Антон Валагин (Белгород)

В белгородской больнице скончался врач-травматолог. Он стал 17 жертвой коронавируса в регионе.

- Скончавшийся - житель Белгородского района, врач-травматолог областной клинической больницы. Он заразился коронавирусом через контакт с больным, - сообщили в оперативном штабе.

В Тульской области скончались шесть человек с диагнозом COVID-19

По состоянию на 28 мая в регионе инфицированы COVID-19 2059 человек. 388 заболевших госпитализированы, 18 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. 718 человек выздоровели, 3945 находятся на самоизоляции.

Тем временем

В Курской области от последствий коронавируса скончался десятый пациент. За сутки заболели 68 человек, выздоровели 88.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Курская область Пандемия коронавируса COVID-19

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