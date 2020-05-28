В белгородской больнице скончался врач с коронавирусом

В белгородской больнице скончался врач-травматолог. Он стал 17 жертвой коронавируса в регионе.

- Скончавшийся - житель Белгородского района, врач-травматолог областной клинической больницы. Он заразился коронавирусом через контакт с больным, - сообщили в оперативном штабе.

По состоянию на 28 мая в регионе инфицированы COVID-19 2059 человек. 388 заболевших госпитализированы, 18 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. 718 человек выздоровели, 3945 находятся на самоизоляции.

Тем временем

В Курской области от последствий коронавируса скончался десятый пациент. За сутки заболели 68 человек, выздоровели 88.