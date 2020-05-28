В чем преимущества "Парализатора", поступившего в военную полицию

Дислоцированные в Воронеже подразделения военной полиции вооружили новыми электрошоковыми устройствами "Парализатор". Два десятка комплектов этого нелетального средства помогут армейским правоохранителям обеспечить дисциплину и правопорядок в воинских частях, пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, а также при конвоировании нарушителей и охране военных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, главное преимущество "Парализатора" заключается в его способности на некоторое время нейтрализовать злоумышленника не только в ходе так называемого контрактного задержания, но и при дистанционном обезвреживании.

Этот электрошокер выполнен в форме пистолетной рукоятки удобной эргономической формы. В его передней части находятся электроды и гнезда для установки сменных картриджей. Во время дистанционного обезвреживания сотрудники военной полиции используют размещенное на корпусе прицельное приспособление, а также лазерный целеуказатель. А для предотвращения несанкционированного использования электрошокер снабдили предохранителем.

Вообще арсенал специальных средств и техники военных полицейских постоянно расширяется. Не так давно в их парках появились внедорожники УАЗ-3163-015 АП "Патриот", новые противоударные шлемы и щиты. Так, прикрывающая голову каска с весьма символичным названием "Колпак-1", по утверждению ее разработчиков, надежно предохраняет полицейского от удара штык - ножом или кинжалом. А металлический щит "Авангард" размером 1 метр на 60 сантиметров спасет от камней, бутылок, железных прутов и других предметов, способных нанести человеку серьезную травму. Кроме того, имея такой щит в руках, полицейский может контролировать ситуацию с помощью смотровых отверстий в верхней части "Авангарда". Если нарушитель все-таки доберется до военного, - тоже не беда: от повреждений и увечий его прикроют щитки на руках, груди, спине и ногах.

У армейских правоохранителей есть и современное нелетальное оружие, в частности, бесствольные травматические пистолеты БП-4С "Оса" и электрошоковые устройства "Гюрза" отечественного производства. Между прочим, "змеиную" модель наделили двумя функциями: она работает не только как шокер, но и как дубинка. А главное, что "Гюрза" своим электрическим разрядом пробивает толстые слои одежды, в том числе кожаную и зимнюю.

Напомним, что закон о военной полиции наделил военную полицию широкими полномочиями для противодействия преступности, обеспечения законности и правопорядка в воинских частях. Они, в частности, имеют право задерживать и досматривать подозрительных лиц, а в особых случаях применять к ним боевые приемы, огнестрельное оружие и специальные средства. Согласно уставу военной полиции, в экипировку таких военнослужащих входят табельное огнестрельное оружие (пистолет) с двумя снаряженными магазинами, автомат АКС - У и травматический пистолет. Еще военным полицейским положено "электрошоковое устройство с возможностью дистанционного воздействия или иное специальное устройство". Они могут носить бронежилеты и бронированные шлемы. То есть в вопросах экипировки армейских полицейских фактически приравняли к коллегам из МВД.