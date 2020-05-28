В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%. Такие данные приведены сегодня за апрель на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы. Там говорится:

"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".

Депздрав отмечает, что это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%). Даже превышение по смертности за апрель в Москве общей картины не изменило. Городские власти прогнозируют, что за май смертность будет выше, так как в городе на конец апреля пришелся пик заболеваемости. И тем не менее, и по методике ВОЗ в Москве один из самых низких уровней смертности от коронавируса.

Депздрав также отмечает, что Москва первой в мире опубликовала атлас изменений органов человека при смерти от коронавирусной инфекции. "Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента", - говорится в сообщении.