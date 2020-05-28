В столице может обновиться рекорд по осадкам

Сильные дожди могут завтра обрушить на город максимум осадков с начала года и побить рекорд пятилетней давности. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, южный циклон наибольшее количество осадков вылил на Крым и идет с проливными дождями и градом к Черноземью.

- В столичном регионе сдержать ливневую агрессию может гребень антициклона, - рассказывает Позднякова, - но, как бы он ни старался, на столичный регион хватит осадков. Мы ожидаем, что выпадет более 30 мм осадков. Между тем, пока рекорд для 29 мая принадлежит 2015 году, когда выпало 26,1 мм. Скорее всего, завтра рекорд будет обновлен.