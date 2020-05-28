В Тульской области скончались шесть человек с диагнозом COVID-19

В Тульской области за истекшие сутки умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 30 смертей, связанных с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Шесть человек умерли в тульских больницах от двусторонней полисегментной пневмонии. Это жители областного центра, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов. Возраст - от 54 до 81 года. У всех пациентов был подтвержденный диагноз. Также, как отмечается в официальном сообщении, почти все имели различные заболевания.

В тоже время за сутки выздоровели 107 жителей области. Всего вылечились 1564 человека. Общая численность жителей региона, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, - 3532, в том числе 110 человек за минувшие сутки.