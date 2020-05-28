В Хабаровском крае режим самоизоляции продлили до 10 июня

В Хабаровском крае продлили режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 10 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте, людных местах, магазинах. А мы, в свою очередь, будем контролировать соблюдение мер предпринимателями", - отметил губернатор.

Завтра, 29 мая, должны разрешить работу еще ряду предприятий. Детские сады, по словам Сергея Фургала, возможно откроют с 11 июня, если ситуация с новой инфекцией в регионе не ухудшится.

Напомним, в Хабаровском крае выявлено 1827 случаев COVID-19. 803 пациента выздоровели, 10 человек скончались.

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