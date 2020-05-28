В Якутске проведут тотальную санитарную очистку

В Якутске, где ситуация с распространением коронавируса остается очень напряженной, будет проведена тотальная дезинфекция. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии, такое решение принял республиканский оперативный штаб.

"Республиканским оперативным штабом принято решение о том, чтобы предстоящие три дня - пятницу, субботу и воскресенье - объявить днями максимальной санитарной очистки территорий и учреждений города Якутска. Мы рекомендуем всем предприятиям и учреждениям в пятницу провести тотальную санитарную обработку и очистку в своих учреждениях. В субботу и воскресенье общественному транспорту рекомендуется приостановить работу. Также в субботу и воскресенье будет ограничена работа всех объектов торговли, продовольственные магазины будут работать только в субботу, а в воскресенье будет приостановлена деятельность всех торговых точек и магазинов", - цитирует пресс-служба главу региона Айсена Николаева.

Руководитель республики отметил, что только при реализации подобных мер можно достичь максимального разобщения населения и социального дистанцирования. Он подчеркнул, что в крупных городах, включая Якутск, ограничительные меры, скорее всего, будут продлены после 31 мая.

За минувшие сутки в Якутии было зафиксировано 94 новых случая коронавирусной инфекции. 56 из них - в Якутске.