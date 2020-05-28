В Приамурье свободны более половины коек для пациентов с COVID-19

В госпиталях Амурской области свободны более половины коек, предназначенных для пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

"У нас развернуты обсерваторы на четыре тысячи человек, госпитальная база. По нормативам минздрава мы должны были иметь 397 мест, но фактически готовы уже 580 коек. Они обеспечены соответствующим оборудованием, у медперсонала имеются средства индивидуальной защиты. Более половины этих коек на сегодня свободны. Мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать", - рассказал губернатор Василий Орлов.

Сегодня все, кто работает в регионе вахтовым методом, проходят двухнедельный карантин. В области не вводились серьезные ограничения для бизнеса, в крупных городах закрыты гостиницы, фитнес-центры, предприятия общественного питания, и сферы развлечений.

Власти региона признают, что развитие эпидпроцесса, связанного с COVID-19, отстает от регионов в европейской части России. Это дает возможность изучать чужой опыт и применять самые действенные меры.

В Амурской области зарегистрировано 414 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более чем у половины пациентов болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Два человека скончались.