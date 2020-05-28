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28.05.2020 10:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье свободны более половины коек для пациентов с COVID-19

Текст: Александр Ярошенко

В госпиталях Амурской области свободны более половины коек, предназначенных для пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"У нас развернуты обсерваторы на четыре тысячи человек, госпитальная база. По нормативам минздрава мы должны были иметь 397 мест, но фактически готовы уже 580 коек. Они обеспечены соответствующим оборудованием, у медперсонала имеются средства индивидуальной защиты. Более половины этих коек на сегодня свободны. Мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать", - рассказал губернатор Василий Орлов.

Сегодня все, кто работает в регионе вахтовым методом, проходят двухнедельный карантин. В области не вводились серьезные ограничения для бизнеса, в крупных городах закрыты гостиницы, фитнес-центры, предприятия общественного питания, и сферы развлечений.

Власти региона признают, что развитие эпидпроцесса, связанного с COVID-19, отстает от регионов в европейской части России. Это дает возможность изучать чужой опыт и применять самые действенные меры.

В Амурской области зарегистрировано 414 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более чем у половины пациентов болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Два человека скончались.

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