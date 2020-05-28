В Забайкалье прибыла бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19

В Читу по поручению Владимира Путина прибыла бригада московских медиков для помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В группе врачей шесть человек: хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в столичных моногоспиталях.

Они привезли с собой средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты. Командировка запланирована на две недели.

Также, по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Забайкалье с 27 мая работает главный инфекционист ведомства Елена Малинникова.

"Она провела ряд встреч с коллегами из регионального министерства, видеоселекторное совещание с руководителями моностационаров, а также посетила краевую клиническую инфекционную больницу.

В Забайкальском крае уже более тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 470 пациентов выздоровели, 17 скончались.