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28.05.2020 14:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Экс-футболист сборной России Анюков завершил карьеру

Текст: Максим Домчев
Экс-футболист сборной России Александр Анюков объявил о завершении карьеры. Он планирует сконцентрироваться на тренерской работе.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

О своем решении 37-летний спортсмен сообщил на сайте самарских "Крыльев Советов", за которые он выступал в нынешнем сезоне. Футболист поблагодарил болельщиков и клуб за поддержку.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Для меня это был особенный вызов - после стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле "Самара Арены", также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград", - сказал Анюков.

В самарском клубе Анюков выступал с 2000 по 2005 годы и вместе с командой выиграл бронзовые медали. После этого он перешел в "Зенит", с которым пять раз завоевывал золото чемпионата России. Также в его карьере была победа в Кубке и Суперкубке УЕФА, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России. В активе Анюкова 77 матчей за сборную России.

В прошлом году Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака в "Зените", однако затем решил вернуться в Самару и продолжить карьеру футболиста. По словам Анюкова, далее он займется тренерской карьерой.

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