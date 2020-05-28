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28.05.2020 15:48
Проект: В регионах

Плановый ремонт магистрального газопровода

Текст: Яна Шамаева
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" продолжает выполнять весь комплекс обязательных работ по своевременному обслуживанию и плановому ремонту объектов газотранспортной системы. Ремонтные работы на линейной части магистральных газопроводов в этом году запланированы во всех филиалах предприятия.
Сварочные работы на магистральном газопроводе "Починки - Ярославль". Фото: Пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Сварочные работы на магистральном газопроводе "Починки - Ярославль". Фото: Пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Сварочные работы на магистральном газопроводе "Починки - Ярославль". Фото: Пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

В апреле завершился капитальный ремонт 30-километрового участка магистрали Горький - Центр во Владимирском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В начале мая в Чебоксарском и Пильнинском филиалах проведен ремонт на газопроводе Ямбург - Тула 1.

18 мая газовики Починковского ЛПУМГ приступили к замене дефектных участков магистрального газопровода Починки - Ярославль.

- Магистральный газопровод был построен и принят в эксплуатацию 30 лет назад - в 1990 году, - говорит начальник Починковского ЛПУМГ Риф Вахитов. - Для поддержания безопасности и надежности процесса транспортировки природного газа требуется обновление участков трубы, подверженных коррозии. По итогам внутритрубной диагностики, проведенной в 2018 году, на 40-километровом участке этой газовой магистрали было выявлено 19 дефектов, которые нам необходимо устранить в ближайшее время".

В огневых работах по замене дефектных участков газопровода Починки - Ярославль задействованы работники и техника нескольких подразделений Общества "Газпром трансгаз Нижний Новгород": линейно-эксплуатационной службы Починковского ЛПУМГ, управления аварийно-восстановительных работ, управления технологического транспорта и спецтехники, а также службы неразрушающего контроля и диагностики Инженерно-технического центра.

В соответствии с графиком до 15 июня все сварочно-монтажные работы должны быть завершены, газопровод испытан и вновь запущен в систему транспортировки природного газа. В настоящее время набранные темпы производства работ позволяют с уверенностью говорить о том, что плановый ремонт будет выполнен с надлежащим качеством в установленные сроки.

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