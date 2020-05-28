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28.05.2020 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по поводу недостоверной информации, опубликованной в Instagram местным жителем. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") стали материалы УФСБ по Нижегородской области.

По версии следствия, в конце апреля 40-летний мужчина из Балахнинского района выложил в своем открытом профиле обращение. Как пояснили в ведомстве, информация представляла собой "данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России".

Ранее в СМИ было опубликовано видео с блогером, уроженцем Таджикистана, призывавшим мусульман отказаться от вакцинации, пишет РИА Новости.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция по данной статье предполагает наложение крупного штрафа, либо ограничение свободы, либо исправительные работы на срок от двух до трех лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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