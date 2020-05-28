В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по поводу недостоверной информации, опубликованной в Instagram местным жителем. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") стали материалы УФСБ по Нижегородской области.

По версии следствия, в конце апреля 40-летний мужчина из Балахнинского района выложил в своем открытом профиле обращение. Как пояснили в ведомстве, информация представляла собой "данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России".

Ранее в СМИ было опубликовано видео с блогером, уроженцем Таджикистана, призывавшим мусульман отказаться от вакцинации, пишет РИА Новости.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкция по данной статье предполагает наложение крупного штрафа, либо ограничение свободы, либо исправительные работы на срок от двух до трех лет.