В саратовском психинтернате обнаружили новый случай COVID-19

Очередной случай заражения коронавирусом выявили в Вязовском психоневрологическом интернате Саратовской области. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Диагноз COVID-19 обнаружили у сотрудника интерната, расположенного в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района. Проводится эпидемиологическое расследование, выявляется круг контактных лиц. Сколько человек проживают в интернате, не сообщается.

Это уже не первый случай появления коронавируса в закрытых социальных учреждениях Саратовской области. Первого мая вспышка коронавируса была выявлена в психоневрологическом интернате села Черкасское. Тогда заболели 30 человек. Один из них был госпитализирован, у остальных заболевание протекало бессимптомно.

В то же время СУ СК по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом постояльцев психоневрологического интерната в Вольске. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность, повлекшую существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Расследование продолжается.

На сегодня в Саратовской области зарегистрировано 34 летальных случаев с диагнозом COVID-19. За сутки скончались еще два пожилых жителя региона. Это женщина, 62 года, и мужчина, 85 лет. У обоих была двусторонняя пневмония с существенным процентом поражения легких.

В Саратовской области на 28 мая подтверждены 2843 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1023 пациента.