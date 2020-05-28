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28.05.2020 15:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Илья Ножечкин: Во всех детсадах Ульяновска заменят окна в этом году

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Главный и основной вопрос в современных реалиях - это формирование городского бюджета.
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы

Казна Ульяновска увеличится на 163 миллиона рублей, благодаря безвозмездным поступлениям из областного бюджета. Внушительную сумму направят на расселение граждан из аварийного жилья, она составит более 39 миллионов рублей. Также часть средств направят на финансирование сферы образования в городе.
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- Почти 27 миллионов рублей пойдут на замену оконных блоков. Это позволит произвести замену старых оконных конструкций на новые до конца года во всех дошкольных учреждениях Ульяновска, - отметил принятое решение председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин. - Около трех миллионов рублей направят на софинансирование ремонта и ликвидации аварийных ситуаций в школах, благоустройства их территорий и приобретения необходимого оборудования. Эти строчки в бюджете особенно важны, поскольку необходимо подготовить образовательные учреждения к новому учебному году,

Восстановлена строка расходов городского бюджета по обеспечению инфраструктурой кварталов для многодетных семей. Вместе с тем парламентарии проголосовали за оказание финансовой помощи МУП "Ульяновскэлектротранс". Денежные средства пойдут на поддержание работы предприятия, чтобы жители и дальше смогли пользоваться трамваями и троллейбусами.

В рамках дополнительной повестки депутаты также рассмотрели вопрос по внесению изменений в генеральный план города. Поскольку конечное решение должно быть взвешенным и продуманным, члены депутатского корпуса перенесли рассмотрение данного вопроса на следующее заседание УГД, чтобы детально изучить все нюансы.

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