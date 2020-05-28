Житель Прикамья получил пожизненный срок за убийство девушек

Житель города Соликамска Пермского края признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи № 105 УК РФ "Убийство двух лиц".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что в 2018 году, обвиняемый убил двух незнакомых ему девушек. Преступления злоумышленник совершал в безлюдном месте, нанося своим жертвам множественные удары ножом. В дальнейшем преступник похищал мобильные телефоны потерпевших.

Более полугода убийства девушек оставались не раскрытыми. Останки одной из них были найдены в декабре 2018 года, а второй в августе 2019 года. После проведения следственных действий злоумышленник был задержан и на допросе сознался в совершенных преступлениях.

В итоге суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.