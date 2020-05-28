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28.05.2020 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве на новосибирском молокозаводе пострадали два человека

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В результате взрыва парового котла в Маслянинском районе Новосибирской области пострадали два человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, правоохранительные органы проводят проверку для выявления причин инцидента.

Фото: WWW.CITY-YAROSLAVL.RU
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По предварительной версии, хлопок парового котла без последующего горения произошел из-за сбоя в технологическом процессе в производственном помещении компании, которая занимается выпуском молочной продукции. Из-за взрыва котла частично рухнула стена здания. В результате пострадали два человека, один из которых получил серьезные ожоги, а второй - травмы различного характера.

Оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Завал после обрушения стены разобрали работники предприятия, помощь спасателей не потребовалась.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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