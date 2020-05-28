При взрыве на новосибирском молокозаводе пострадали два человека

В результате взрыва парового котла в Маслянинском районе Новосибирской области пострадали два человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, правоохранительные органы проводят проверку для выявления причин инцидента.

По предварительной версии, хлопок парового котла без последующего горения произошел из-за сбоя в технологическом процессе в производственном помещении компании, которая занимается выпуском молочной продукции. Из-за взрыва котла частично рухнула стена здания. В результате пострадали два человека, один из которых получил серьезные ожоги, а второй - травмы различного характера.

Оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, медики оказывают им необходимую помощь. Завал после обрушения стены разобрали работники предприятия, помощь спасателей не потребовалась.