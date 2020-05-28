"Сибирский бетон" готов к очередному строительному сезону

Заводы ООО "Сибирский бетон" (дочернее общество АО "ХК "Сибцем") готовы к "высокому" строительному сезону-2020.

Завершены основные плановые ремонты технологического оборудования и автотранспорта, закуплены сырьевые материалы, проведены подготовительные работы.

На первом участке производственного подразделения "Сиббетона" в Новосибирске заканчивается ремонт бетоносмесительной установки - специалисты уже выполнили комплексную замену брони, уплотнителей и подшипников валов. На участке "Перевалка" установлена приточно-вытяжная вентиляции компрессорной и усовершенствована система управления цементного терминала. Затраты на проведение ремонтной кампании составили свыше 7,5 млн рублей.

В красноярском подразделении ООО "Сибирский бетон" обустроена ливневая канализация, модернизировано программное обеспечение бетоносмесительной установки. Общая стоимость работ - более 2 млн рублей.

Завершилась подготовка к сезону и на кемеровской площадке "Сиббетона" - проведена диагностика технологического оборудования, отремонтирован весь автотранспорт.

"Несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в стране, наши бетонные заводы продолжают работать в штатном режиме, производить качественные смеси и оказывать полный спектр сопутствующих услуг, - подчеркнул управляющий директор ООО "Сибирский бетон" Алексей Лапин. - Спрогнозировать с точностью итоги "высокого" строительного сезона 2020 года в настоящий момент не представляется возможным. Как бы ни менялись условия на рынке, мы готовы своевременно и в необходимом объеме поставлять продукцию стабильно высокого качества на стройплощадки Сибирского федерального округа".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Сибирский бетон"