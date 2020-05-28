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28.05.2020 16:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ставропольском крае 2021 год посвятят медикам

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае 2021 год объявлен годом здравоохранения. Об этом в четверг заявил губернатор региона Владимир Владимиров во время ежегодного послания в краевой Думе.

В своем выступлении он поблагодарил ставропольских медиков за труд и стойкость при оказании помощи больным коронавирусом и противодействии пандемии.

Фото: Марина Волосевич
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- В авангарде борьбы с эпидемией остаются наши врачи, медсестры, фельдшеры, все медицинские работники. Мы понимаем, что если бы не их профессионализм, преданность профессии, личное мужество, вряд ли нам удалось бы справиться. Пока нельзя еще говорить о том, что все позади. Однако можно утверждать точно: мы выстояли. И за это огромная благодарность от всех нас, от всего Ставропольского края людям в белых халатах, - сказал он.

Он поручил разработать меры по модернизации системы здравоохранения, в том числе в условиях эпидемий и чрезвычайных ситуаций.

- Уроки эпидемии должны быть усвоены полностью, а меры, принимаемые на их основе, должны быть эффективными. Это - одна из важнейших задач, стоящих перед нами на этот и на следующий год. Поэтому предлагаю 2021 год объявить в крае Годом здравоохранения, - сказал Владимир Владимиров.

По последним данным Роспотребнадзора, на Ставрополье зафиксировано 2238 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 920 человек, скончались 43 пациента

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