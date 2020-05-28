В Петербурге три человека погибли при пожаре в заброшенном гараже

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек, тела которых были обнаружены после пожара в одном из заброшенных гаражей на проспекте Космонавтов. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, на месте происшествия найдены останки двух мужчин и женщины.

- Установлено, что погибшие, являясь лицами без определенного места жительства, вместе со своим знакомым распивали в гараже спиртные напитки, - рассказали в управлении. - По предварительным данным, возгорание помещения произошло в связи с неосторожным обращением с огнем при курении. Спастись смог лишь один мужчина.

Сейчас по факту гибели людей проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.