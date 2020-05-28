Новости

Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить общение с домашними животными 16:43
В Чехии поступил в продажу календарь с портретами нацистов 16:42
Москвичи примут участие в выставке Московского дворца пионеров 16:42
В Северодвинске усилили меры против распространения COVID-19 16:39
В Казани пенсионера, переболевшего COVID-19, медики оставили соседям 16:31
В Петербурге вход в Летний сад может стать платным 16:30
В Челябинске объяснили выдачу врачам костюмов из магазина танцев 16:18
В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика 16:15
Власти Испании рекомендовали использовать многоразовые маски 16:14
Юрий Куклачев порекомендовал Пригожину "срезать свой жир" 16:12
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей 16:10
Минздрав готовит критерии для оценки риска применения гидроксихлорохина 16:08
В Псковской области 4 больницы отказались лечить беременную с COVID-19 16:06
Московские школьники обсудят с психологами актуальные темы онлайн 16:05
В Литве продают идеальный дизельный "Москвич-2141" 16:00
Заседание глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции 15:56
Врачи объяснили успех немцев в борьбе с коронавирусом 15:54
У замруководителя горздрава Екатеринбурга выявили COVID-19 15:47
В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию 15:46
В Москве 27 мая зафиксировали рекордное число пассажиров 15:41
Россияне оказались счастливее итальянцев и немцев 15:39
В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4% 15:34
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой 15:32
В Севастополе с 1 июня откроются парки и фитнес-клубы 15:29
Пентагон использует проект Илона Маска для милитаризации космоса 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 16:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге вход в Летний сад может стать платным

Текст: Мария Голубкова

Русский музей в Петербурге может вернуться к практике продажи входных билетов в Летний сад, которая существовала в советское время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Государственного Русского музея Владимира Гусева.

Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
В Петербурге разрушается уникальный подземный комплекс

По словам Гусева, платный вход в одну из главных достопримечательностей Северной столицы - вынужденная мера: в результате карантинных мероприятий музеи лишились дополнительных доходов. При этом вырученные средства всех недополученных сумм все равно не покроют.

- Мы потеряли все внебюджетные средства на содержание наших дворцов, садов и парков, - рассказал директор Русского музея. - Мы планировали завершить ремонт деревянных конструкций в Летнем саду. Надо посмотреть, насколько это может быть чревато какими-то опасностями для посетителей.

Для них, кстати - даже если Летний сад откроется в ближайшее время - будет обязательным соблюдение социальной дистанции.

Справка "РГ"

Летний сад входит в комплекс Государственного Русского музея. Создан в 1704 году по указу Петра Первого, здесь сохранился и открыт для посетителей Летний дворец императора. К 1710 году сложилась историческая планировка сада, которая сохраняется до настоящего времени. В 2010 - 2011 году в Летнем саду была проведена комплексная реставрация.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
Песков ответил коронаскептикам
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров