В Петербурге вход в Летний сад может стать платным

Русский музей в Петербурге может вернуться к практике продажи входных билетов в Летний сад, которая существовала в советское время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Государственного Русского музея Владимира Гусева.

По словам Гусева, платный вход в одну из главных достопримечательностей Северной столицы - вынужденная мера: в результате карантинных мероприятий музеи лишились дополнительных доходов. При этом вырученные средства всех недополученных сумм все равно не покроют.

- Мы потеряли все внебюджетные средства на содержание наших дворцов, садов и парков, - рассказал директор Русского музея. - Мы планировали завершить ремонт деревянных конструкций в Летнем саду. Надо посмотреть, насколько это может быть чревато какими-то опасностями для посетителей.

Для них, кстати - даже если Летний сад откроется в ближайшее время - будет обязательным соблюдение социальной дистанции.

Справка "РГ"

Летний сад входит в комплекс Государственного Русского музея. Создан в 1704 году по указу Петра Первого, здесь сохранился и открыт для посетителей Летний дворец императора. К 1710 году сложилась историческая планировка сада, которая сохраняется до настоящего времени. В 2010 - 2011 году в Летнем саду была проведена комплексная реставрация.