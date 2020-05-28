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28.05.2020 17:15
Проект: В регионах

В Волгоградской области начали раздавать продукты малоимущим

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волжском Волгоградской области проходит благотворительная акция по поддержке малоимущих граждан с детьми. 2138 семей получат продуктовые наборы: это многодетные, одинокие родители, семьи военнослужащих по призыву, женщины, родившие первого ребенка, но не получающие выплаты на него.
Фото: пресс-служба администрации Волжского Фото: пресс-служба администрации Волжского
Фото: пресс-служба администрации Волжского

Гостинцы выдают в городском центре культуры и искусства. Волжан, которые имеют право на их получение, заблаговременно извещают, когда и где можно забрать пакет. При себе получателям необходимо иметь паспорт. Как отметили в администрации Волжского, волонтеры, которые сверяют паспортные данные со списками, и сами родители находятся в масках и перчатках, а между людьми соблюдается социальная дистанция.

Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить общение с домашними животными

- За два дня половину продуктов уже раздали. Люди активно идут, поток все увеличивается. Отзывы есть как положительные, так и отрицательные. Те, кто получил еду, конечно, благодарны. Но есть и недовольные, - рассказал "РГ" ведущий специалист центра социальной защиты населения Волжского Ринат Мурадов. - Мы составили списки, куда вошли те, кто действительно нуждается в помощи. А приходят и те, кто услышал, что раздают что-то. Они не уточняли информацию. Естественно, их фамилий там нет. Акция проходит без привлечения бюджетных средств, это спонсорская помощь торговой сети.

Всего в город поступило 25 тонн продуктов. Их расфасовкой и выдачей занимаются волонтеры центра "Волжский. Своих не бросаем". Заглянем в пакет: там говяжья тушенка, консервированный тунец, фасоль с овощами, мука, лапша, геркулес, растительное масло, овсяное печенье, шоколад и чай.

Для семей, не имеющих возможности забрать наборы самостоятельно, организовали их доставку на дом. Нужно лишь позвонить волонтерам.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область COVID-19. Мы справимся!

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