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28.05.2020 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Единственный пассажир

Ростовчанка рассказала, как она в пандемию съездила в Москву и обратно
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Ростовчанка Елена Малахова, не дожидаясь окончания режима самоизоляции, отправилась в Москву и обратно. О своем путешествии она рассказала "РГ".
Фото: Елена Мелихова/РГ Фото: Елена Мелихова/РГ
Фото: Елена Мелихова/РГ

- Конечно, было страшновато - я всерьез отношусь к пандемии. Пользуюсь антисептиками, ношу маску и перчатки в общественных местах, стараюсь по минимуму контактировать с посторонними. Но дела вынудили отправиться в дорогу, - рассказывает Елена.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Выбирая вид транспорта, ростовчанка руководствовалась в первую очередь принципом безопасности.

- Конечно, на самолете быстрее. Но все пассажиры во время полета находятся в замкнутом пространстве и дышат одним воздухом. Поэтому этот вариант я отбросила. Автобус тоже не вариант. В течение 15 часов пассажиры сидят бок о бок. Мне кажется, угроза заражения так еще выше. Остался поезд.

Приобрести билеты онлайн не получилось - сервис РЖД был перегружен. И Елена отправилась на железнодорожный вокзал.

- Меня удивило - в кассах никого. Показалось, кассиры даже скучают.

Фото: Елена Мелихова/РГ

На входе в здание вокзала - санитайзер, которым каждый может обработать руки.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Чтобы свести контакты и риск заражения к минимуму, я решила ехать в спальном вагоне (СВ). Да, конечно, это дорого, из Ростова до Москвы около 12 тысяч рублей. Но безопасность и здоровье важнее.

Думала выкупить целое купе сначала. Но тогда бы получилось дороже. А в СВ я никогда не путешествовала и было даже интересно. Ну и надеялась, что попутчиков у меня не будет - билетов было очень много.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Кстати, при выкупе всего купе действовала скидка - 25 процентов. Как оказалось, многие пассажиры так и поступают. А тех, кто ездит в плацкарте, размещают так, чтобы они были как можно дальше друг от друга. Вагоны полупустые.

Фото: Елена Мелихова/РГ

- Таким пустынным ростовский вокзал я еще никогда не видела, - признается путешественница. - Все магазинчики, в которых раньше продавались сувениры и продукты закрыты. Людей практически нет. Пассажиры и сотрудники вокзала в масках. Но это меня только обрадовало.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Возле эскалатора яркие стенды с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в полтора метра.

Фото: Елена Мелихова/РГ

- К вагону я подходила одна. Поезд был фирменный Анапа - Москва. В вагоне я оказалась единственным пассажиром. На следующей остановке зашел еще один человек - но мы с ним не общались. Он сразу закрылся в своем СВ.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Молодой проводник в униформе был очень приветлив и улыбался под маской. В вагоне играла приятная музыка.

- За время 15-часового пути в моем СВ убирали дважды - дезинфицировали ручки, столик, протирали зеркало, пылесосили. Не знаю, усиленные ли это меры дезинфекции или так положено в вагоне такого уровня.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В билет был включен обед: два горячих блюда на выбор и четыре напитка. Я сперва боялась что-либо есть, но мне сказали, что все готовят с соблюдением всех норм безопасности.

Фото: Елена Мелихова/РГ

На подъезде к Москве в вагоне появился начальник поезда. Он поинтересовался, всем ли я довольна и как себя чувствую. А еще мне измерили температуру - 36.4!

Фото: Виталий Невар/ТАСС

- Сегодня это обязательное условие при въезде в другой город. Данные о температурящих пассажирах мы передаем в соответствующие службы вокзала, - уточнил начальник поезда.

Москва встретила меня пустым перроном. Заходить в здание Казанского вокзала мне даже не пришлось. Документы я передала встречавшему меня человеку. Мы обменялись парой фраз. И тут объявили о посадке на поезд Москва - Ростов-на-Дону, на который у меня были билеты.

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

Кстати, из краткого диалога со своим московским знакомым я поняла, что жители столицы более серьезно воспринимают угрозу. Ведь если в Ростове люди в основном ограничиваются только масками, то в Москве почти все носят еще и перчатки. Если честно, он от меня боялся заразиться даже больше, чем я от него.

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

И так я отправилась в обратный путь. Уже единственным пассажиром вагона.

- Радушно встретившая меня проводница в выглаженной униформе, перчатках и маске сетовала на пандемию: "Скорее бы все это закончилось! Пассажиров нет. Дорога протекает скучно и одиноко".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Путь домой показался мне значительно быстрее. За час до прибытия ко мне постучалась проводник: просыпайтесь, скоро Ростов! Однако температуру в этот раз мне не мерили.

Выйдя из вагона, ростовчанка, вдохнув родной южный воздух, отправилась в здание вокзала на выход в город. Однако ее остановили полицейские: выход в город теперь осуществляется по перрону через ворота в обход здания вокзала.

Фото: Елена Мелихова/РГ

- Как мне объяснили, такие меры введены, чтобы прибывающие из других городов люди не контактировали с теми, кто планирует поездку.

У ворот сотрудники транспортной полиции проверили документы пассажирки, уточнив, откуда она приехала.

- Полицейский в маске записал мою фамилию и номер поезда, пояснив: если вдруг среди пассажиров выявится заболевший коронавирусом, то все пассажиры поезда попадут под подозрение.

Фото: Елена Мелихова/РГ

Несмотря на то, что в Москве Елена провела меньше часа, а в поезде общалась лишь с двумя проводниками, девушка решила подстраховаться.

- Я ограничила общение со своими близкими, как и положено на две недели. Мало ли что? Лучше перестраховаться! - говорит моя собеседница.

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