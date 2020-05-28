Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.05.2020,  
16:21
Текст:  Николай Грищенко

Вид из кабины: подготовку летчиков-штурмовиков к параду сняли на видео

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца

Пилоты штурмовиков Су-25 Южного военного округа начали отрабатывать элементы сложного пилотирования. Полет авиации пройдет 24 июня в честь военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировках задействованы 30 самолетов-штурмовиков, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. Для зрелищности полет пройдет в диапазоне высот от 200 до 600 метров над землей.

Напомним, что на юге России и Северном Кавказе военные парады пройдут в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В них будут задействованы свыше 43 тысяч военнослужащих, более 800 единиц техники, а также танки, реактивные минометы и артиллерия времен Великой Отечественной войны. В небо поднимутся 120 самолетов и вертолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
США придумали новый способ бомбежки 11:10
Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео 27.05.2020
Дорогостоящий "трактор": на Украине нашли применение танкам Т-84 27.05.2020
ВКС России
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире 27.05.2020
Летчики Ленинградской армии отработали посадку с одним двигателем 25.05.2020
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем 20.05.2020
самолеты
Истребитель против штурмовика: опубликованы редкие кадры воздушного боя 27.05.2020
Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА 26.05.2020