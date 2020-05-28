На Урале создадут комитет для поддержки музыкантов и креативщиков

Организаторы фестиваля "Уральской ночи музыки" на Неделе бизнеса анонсировали создание Комитета музыкальной индустрии в регионе.

Проект объединит опытных и начинающих деятелей отрасли - музыкантов, промо-групп, звукооператоров, продюсеров, чтобы найти новые форматы работы. Идея реализуется с помощью регионального министерства инвестиций и развития и Агентства по привлечению инвестиций.

- Это будет сообщество единомышленников, где мы вместе придумаем способы развития креативной индустрии в регионе. Также планируется запустить образовательные программы, чтобы провести ликбез по юридическим вопросам, показать, где найти репетиционные площадки, - рассказала координатор проекта Наталья Шмелькова.

По ее словам, вначале эксперты проведут исследование: оценят запросы музыкальной индустрии на Урале. Участники получат информационную поддержку и смогут обменяться опытом друг с другом. Новый комитет обеспечит сообщество онлайн-площадкой для решения вопросов, в том числе, поиска работников и волонтеров на культурные мероприятия.

Напомним, что ежегодно в регионе проходят более 50 музыкальных фестивалей, и это привлекает не только группы со всей России, но и из-за рубежа. На фестивале "Уральской ночи музыки" обычно работает сотня площадок с исполнителями, послушать которых приходят тысячи посетителей.