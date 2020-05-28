Свердловские приставы взыскали с должников более миллиарда рублей

В апреле 2020 года судебные приставы взыскали с жителей Свердловской области более миллиарда рублей.

Преимущественно это платежи в бюджет. К примеру, более 55 миллионов рублей налоговой недоимки, более 260 миллионов рублей разного рода штрафов, в том числе - за нарушение правил дорожного движения. А также более 90 миллионов рублей долгов по зарплате. Итоги мая еще не подведены, но прослеживается тенденция к увеличению сумм взыскания.

Кроме того, в этот период в управление ФССП поступило 160 исполнительных документов об административном приостановлении деятельности юрлиц и ИП, в том числе - за нарушения санэпидрежима и нелегальный бизнес в нерабочие дни. В работе на сегодня находится всего 16, остальные предприниматели требования выполнили.

- Не может не радовать, что ни один не возобновил работу незаконно, поэтому не пришлось применять административное понуждение или меры уголовного характера. Были случаи, когда закрывали и магазины, которым официально работать разрешено - за несоблюдение норм социальной дистанции, режима проветривания. Тут нарушения оперативно устранялись. По принудительной госпитализации больных COVID-19 исполнительных документов не поступало, - отметил на пресс-конференции заместитель руководителя УФССП России по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.