Новости

Кабмин выделит более 1 млрд рублей на возврат налогов самозанятым 12:45
После обнаружения трех детей с телом матери в квартире начата проверка 12:45
Назван мотив убийства девятилетней девочки под Воронежем 12:45
"Неумытая морда": Разин поддержал Пригожина в споре со Шнуровым 12:34
В Челябинске завели дело о рекламе профилактики COVID-19 12:33
Nissan официально заявил о ликвидации бренда Datsun в России 12:31
Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве с 1 июня 12:19
Собянин обсудил с регионами работу гостиниц в условиях пандемии 12:18
Женщинам помогает рожать "подарок" от неандертальцев - исследование 12:13
"Металлург" выменял Плотникова в "Амуре" 12:04
Ученые-ядерщики создали модель распространения COVID-19 12:00
ДОСААФ возобновило подготовку молодежи к военной службе 11:59
В Сургуте задержанный умер в отделе полиции 11:58
Самолет-разведчик США опять заметили у берегов Крыма 11:48
Шесть видов космического оружия назвали в США 11:45
Свердловские приставы взыскали с должников более миллиарда рублей 11:44
В Свердловской области скончались еще два пациента с COVID-19 11:38
Застава "Хойники" в Беларуси позволит контролировать до 300 км границы 11:36
Раскрыта тайна "вечного" билборда с Toyota Supra 11:35
Почти половина россиян стали проводить больше времени в соцсетях 11:33
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки 11:33
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М 11:33
Президент Киргизии посетит парад, посвященный 75-летию Победы 11:31
В Дании фанаты через Zoom смогут поддерживать любимую команду 11:25
В Москве пройдет вторая смена онлайн-лагеря для школьников 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске завели дело о рекламе профилактики COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинское УФАС возбудило административное производство в отношении медицинского центра, предлагавшего пройти "Антивирусную профилактику за 5 дней". По мнению антимонопольщиков, реклама с изображением врача и слоганом "А ты готов встретить коронавирус?" может ввести в заблуждение о том, что предлагаемый медцентром курс поможет избежать заражения, сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Ученые-ядерщики создали модель распространения COVID-19

Попавшая под прицел реклама размещена на билборде неподалеку от медцентра на улице Университетская набережная в Челябинске. На его сайте специалисты обнаружили более подробную информацию о предлагаемой медиками услуге: "Беспрецедентные меры профилактики коронавируса. Мы приглашаем незамедлительно пройти курс аппаратного повышения иммунитета методом накожного лазерного освечивания крови…". При этом ведомство обращает внимание, что эффективность влияния процедуры на предупреждение заражения коронавирусом нового типа в настоящее время не подтверждена.

Более того, основным профилем деятельности медцентра является лечение позвоночника и суставов. А значит, к вирусологии ее специалисты непосредственного отношения не имеют.

В УФАС пришли к выводу, что в рекламе содержатся недостоверные сведения, способные сформировать у потребителей мнение о том, что антивирусная профилактика в медцентре способна предотвратить заболевание коронавирусом. По закону недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара или услуги.

Также специалисты отметили, что на билборде отсутствует полная информация о предлагаемой услуге медцентра, что тоже противоречит положениям закона "О рекламе".

По результатам рассмотрения дела распространителю рекламы грозит крупный штраф, отметили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Польша возобновила поставки российского газа из Германии
Лавров рассказал о запрете странам обращаться за помощью к России
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти