В Челябинске завели дело о рекламе профилактики COVID-19

Челябинское УФАС возбудило административное производство в отношении медицинского центра, предлагавшего пройти "Антивирусную профилактику за 5 дней". По мнению антимонопольщиков, реклама с изображением врача и слоганом "А ты готов встретить коронавирус?" может ввести в заблуждение о том, что предлагаемый медцентром курс поможет избежать заражения, сообщили в четверг в антимонопольном ведомстве.

Попавшая под прицел реклама размещена на билборде неподалеку от медцентра на улице Университетская набережная в Челябинске. На его сайте специалисты обнаружили более подробную информацию о предлагаемой медиками услуге: "Беспрецедентные меры профилактики коронавируса. Мы приглашаем незамедлительно пройти курс аппаратного повышения иммунитета методом накожного лазерного освечивания крови…". При этом ведомство обращает внимание, что эффективность влияния процедуры на предупреждение заражения коронавирусом нового типа в настоящее время не подтверждена.

Более того, основным профилем деятельности медцентра является лечение позвоночника и суставов. А значит, к вирусологии ее специалисты непосредственного отношения не имеют.

В УФАС пришли к выводу, что в рекламе содержатся недостоверные сведения, способные сформировать у потребителей мнение о том, что антивирусная профилактика в медцентре способна предотвратить заболевание коронавирусом. По закону недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара или услуги.

Также специалисты отметили, что на билборде отсутствует полная информация о предлагаемой услуге медцентра, что тоже противоречит положениям закона "О рекламе".

По результатам рассмотрения дела распространителю рекламы грозит крупный штраф, отметили в ведомстве.