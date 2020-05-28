В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

На Южном Урале за сутки подтверждены 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой прирост заболевших с начала пандемии. Общее число выявленных диагнозов достигло 2586, сообщили в четверг в минздраве региона.

- На утро 28 мая подтверждены 2586 случаев, плюс 148 новых, - сообщили в минздраве. - Скончались два человека - это 71-летняя женщина и 84-летний мужчина с атеросклеротической и ишемической болезнью сердца. COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного.

Из больниц выписали 49 человек. Таким образом, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1106.

Число жертв коронавируса выросло в регионе до 35.