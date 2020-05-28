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28.05.2020 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика

Текст: Татьяна Воробьева

Поискам пятилетнего мальчика в Екатеринбурге дан отбой: маленького беглеца нашли - он в порядке.

Напомним, ранее городская полиция сообщила о том, что около полудня ребенок ушел с детской площадки улице Щорса в неизвестном направлении. Выяснилось, что семья мальчика только две недели как переехала в город, и ребенок раньше уже убегал.

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"В 17.50 в полицию поступил звонок по "02" от воспитателя детсада на улице Волгоградской. Она сообщила, что ребенок пяти лет, которого сейчас ищут, находится на территории дошкольного учреждения", - передает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних беседуют с матерью и ребенком. К счастью, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, однако его маму могут привлечь из-за случившегося к ответственности.

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