В Екатеринбурге пятилетний мальчик пропал с детской площадки

Полиция Екатеринбурга ищет маленького мальчика, который уже сбегал из дома.

Об инциденте стало известно сегодня. Ребенок ушел с детской площадки около 11.30 из двора дома на улице Щорса, 103. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга. Известно, что семья переехала в областной центр две недели назад, и мальчик убегал из прежнего дома.

Приметы ребенка: рост 120 сантиметров, худощавый, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, светло-голубые джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться ребенок, просят звонить по номеру (343) 356-42-12 либо 02.