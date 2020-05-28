В Югре из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус

Мужчина, который проходил обследование на коронавирусную инфекцию Сургутской окружной клинической больнице, сбежал из-под опеки врачей и где-то гулял почти полдня, пока его не вернули на больничную койку полицейские.

Информацию об инциденте агентству ТАСС подтвердили в медучреждении. Там сказали, что пациент с подозрением на COVID-19 действительно покинул больницу и был позднее пойман правоохранителями. Как такое произошло, не известно - в больнице не стали вдаваться в подробности. Уточнили лишь, что такой случай в их практике первый.

Отныне при необходимости в больницы намерены прибегать к помощи бойцов Росгвардии для охраны территории.

Напомним, по данным оперштаба на 28 мая в Югре выявлено 104 новых случая коронавирусной инфекции в 11 муниципальных образованиях. Итого на сегодня лабораторно подтвержденных пациентов в регионе 2028.

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