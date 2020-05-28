В Югре продлили режим самоизоляции

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова подписала постановление о продлении особого режима до 15 июня.

Таким образом, в регионе до сих пор будут закрыты стоматологии, детские игровые комнаты и развлекательные центры, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, заведения общественного питания и розничной торговли (кроме аптек и реализующих средства связи и товары первой необходимости).

Нельзя будет забронировать места в домах отдыха и санаториях и прочем, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Однако югорчане смогут покидать дом для того, чтобы, например, зарегистрировать брак, но в этот момент в помещении может находиться только четыре человека.

Напомним, по данным оперативного штаба, на 27 мая в регионе выявлено 1924 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 669 человек. 17 пациентов умерли.