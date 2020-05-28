В Свердловской области скончались еще два пациента с COVID-19

Еще два летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксированы в Свердловской области. Общее количество погибших достигло 23.

За сутки специалисты подтвердили диагноз еще у 268 человек. Больше всего - 197 человек - живут в Екатеринбурге. Всего в регионе зарегистрировано 4693 случая COVID-19.

"Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжелое, 42 из них находятся в реанимации, в том числе 17 - на аппаратах ИВЛ", - передает оперштаб.

За время пандемии уральские врачи вылечили 1827 пациентов.

Кстати

В Екатеринбург из Армении сегодня ночью прилетел вывозной борт, на котором на Средний Урал вернулся 101 человек. Свердловчан отправились на двухнедельную изоляцию в обсерватор, остальные уехали в свои регионы. Самолет из Кольцово проследовал дальше - в Новосибирск.