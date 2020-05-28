Жителя Югры наказали за ложь о наличии у него COVID-19

Молодого человека из Нефтеюганска оштрафовали сумму за то, что он разместил в соцсетях ложную информацию о COVID-19, чтобы вызвать панику и спровоцировать у людей беспокойство.

"В начале апреля 24-летний местный житель опубликовал сведения о том, что он болен коронавирусной инфекцией и гуляет по городу, заражая людей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Информация оказалась ложью. В надзорном ведомстве уверены: парень разместил ее специально с целью провокации паники.

Нефтеюганский районный суд рассмотрел дело по статье 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации" и по ходатайству следователя назначил югорчанину судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Между тем

В Югре на вчерашний день было 1924 подтвержденных случая инфекции. За время пандемии скончались 17 человек. По данным оперштаба, врачи вылечили 688 пациентов.