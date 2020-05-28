Россельхознадзор опроверг сообщения о вымогательствах со стороны службы

Не соответствующей действительности назвали в Россельхознадзоре информацию о вымогательстве со стороны руководства ветеринарной службы. Об этом журналистам сообщила советника руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита".

Вместе с тем, Россельхознадзор информирует о том, что аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. ранее поступали в Генеральную прокуратуру РФ. В связи, с чем Россельхознадзором на все поставленные вопросы были даны соответствующие пояснения", - сообщила она, отвечая на вопросы журналистов.

Она также сообщила, что Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении лиц, ранее обратившихся в Генпрокуратуру.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о взятке, якобы вымогаемой у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

"Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Сергея Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов.