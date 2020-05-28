Россияне оказались счастливее итальянцев и немцев

Самыми счастливыми людьми в мире оказались жители Индии, Таиланда и Бразилии. Об этом говорится в международном исследовании холдинга "Ромир".

По данным исследования, в рамках вопроса об уровне счастья тройка лидеров выглядит следующим образом: Индия (87% счастливых), Таиланд (81%) и Бразилия (76%). 68% респондентов из США отметили, что они частично или полностью удовлетворены уровнем своего счастья.

Среди россиян счастливых - 61%. Они более счастливы, чем жители Италии (56%), Германии (56%) и Кореи (52%).

Средний индекс удовлетворенности уровнем счастья по странам, участвовавшим в исследовании, составил 66%. 22% опрошенных респондентов высказались нейтрально, а 11% совсем не чувствуют себя счастливыми людьми.

"Мы видим, что жители теплых стран Азии и Южной Америки оказались наиболее здоровыми и счастливыми по собственному ощущению, чего не скажешь про развитые страны: Германию, Италию или Корею. Именно стремление к чему-то большему и лучшему позволяет жителям этих стран и нашим соотечественникам критически оценивать текущее состояние счастья", - отметил президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милёхин.