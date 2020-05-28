Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 26 мая 2020 года № 170 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 1998 года № 9-3 "О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 480 руб.;

для трудоспособного населения - 10 019 руб.;

для пенсионеров - 7 652 руб.;

для детей - 9 760 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за I квартал 2020 года, установленной настоящим постановлением.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев







