Распоряжение губернатора Рязанской области от 28 мая 2020 года № 173-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Рязанской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения съездов, конференций, собраний в целях реализации положений Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", при условии обязательного использования участниками данных мероприятий средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), перчаток и соблюдения социального дистанцирования.".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







