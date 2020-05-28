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28.05.2020,  
11:45
Текст:  Майя Бирюкова

Шесть видов космического оружия назвали в США

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Центр стратегических и международных исследований США подготовил доклад, в котором выделены и описаны шесть видов космического оружия. В ближайшем будущем эти вооружения будут развертываться все более масштабно, поэтому типизация - это попытка создать основу для законодательной базы, регулирующей их использование.

Портал C4ISRNET проанализировал этот отчет. В материале говорится, что несмотря на существующий договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года и договор о космосе 1967 года, накладывающие определенные ограничения, ряд стран уже имеет свое космическое оружие. И нужны документы, определяющие его разновидности. Центр предложил шесть категорий.

Первая - это кинетические системы "земля-Космос". Это физические объекты, запущенные с Земли. Для примера приводится испытание Индией противоспутниковой ракеты в 2019 году. Ракеты могут иметь ядерные или неядерные боеголовки.

Вторая группа - некинетические системы "земля-космос". Сюда входят глушилки, ослепители, различные кибердевайсы - все, что воздействует на объекты в космосе, но располагается на поверхности планеты. Принципы действия могут быть различными, но цели сводятся к тому, чтобы вмешиваться в работу спутников. Подобные виды вооружений, по мнению американцев, имеют, в частности, Россия, США, Китай и Иран.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
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Кинетические системы "космос-космос" включают в себя спутники, перехватывающие или уничтожающие другие спутники.

Некинетические системы "космос-космос" пока не имеют весомых доказательств своего существования, однако подозрения есть. Выведенные на орбиту спутники используют мощные микроволны или иные средства, которые выводят из строя другие космические объекты.

Кинетические системы "космос-земля" - это классика научной фантастики, атака наземных объектов из космоса. Примеров открытого тестирования подобных систем нет. Однако варианты рассматривались.

И последняя категория - некинетические системы "космос-земля". Это могут быть средства противоракетной обороны из космоса, но реальных экземпляров также пока не существует.

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