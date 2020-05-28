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28.05.2020,  
13:09
Текст:  Алексей Моисеев

Силы ПНС захватили необычный танк семейства Т-54/55 в Ливии

В ходе недавних боев в районе Триполи силам Правительства национального согласия (ПНС) удалось захватить у бойцов фельдмаршала Хафтара необычный для Ливии танк.

От привычных машин большого семейства Т-54/55 он отличается установленным на башне с правой стороны маски орудия массивным инфракрасным прожектором, поставленным из Германии.

Также видно шестиствольное устройство для отстрела дымовых гранат и нестандартное расположение ввода под антенну радиостанции.

По внешнему виду понятно, что эту машину ранее интенсивно эксплуатировали, а бросили, по всей видимости, из-за проблем с двигателем.

Можно предположить, что танк имеет египетское происхождение. В 80-е годы в этой стране при помощи входящих в блок НАТО западных государств усовершенствовали поставленную из Советского Союза гусеничную технику.

Фото: ANNA News Официальный / youtube.com
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Известно, что АРЕ активно поддерживает противостоящую ПНС Ливийскую национальную армию. Так, например, военно-воздушным силам ЛНА ранее передавались истребители МиГ-21.

Интересно, что рядом с модернизированным "пятьдесят четвертым" находится обычный Т-55 с поврежденной каким-то неизвестным боеприпасом правой надгусеничной полкой. С его помощью, видимо, планируется эвакуировать доставшийся трофей.

Противоборствующие стороны в ходе достаточно ожесточенного конфликта активно используют различную бронетехнику, в том числе в уличных боях.

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Фото: Пресс-служба ЗВО
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