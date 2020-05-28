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Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната"

Новости
    28.05.2020, 18:37
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Pinpoint Presents Фото: youtube.com/ Pinpoint Presents
Фото: youtube.com/ Pinpoint Presents

До зрителей добрался пилотный эпизод "Маленькой комнаты" (Little Room), сериала, полностью снятого в условиях самоизоляции - с Класом Бангом, Брайан Коксом, Мариэллой Фроструп, Йеном Харви, Нэйтаном Стюарт-Джарреттом, Антонией Кэмпбелл-Хьюджес и другими.

Фото: kinopoisk.ru
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Проект был анонсирован еще в середине апреля под названием "Общество детективов-агорафобов" (The Agoraphobics Detective Society), но впоследствии был переименован.

В первой серии зрители увидят клиентов известного психиатра, которая внезапно пропадает, и члены терапевтической группы, объединяют свои силы для выяснения обстоятельств этого загадочного события и вычисления виновного.

Общение собратьев по несчастью проходит в формате телеконференции, что как нельзя лучше соответствует техническим возможностям актеров, коротающих последние недели дома, как и большая часть их соотечественников.

Сериал будет полностью доступен для просмотра на сайте кинодистрибьюторской компании Pinpoint Presents.

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