Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната"

До зрителей добрался пилотный эпизод "Маленькой комнаты" (Little Room), сериала, полностью снятого в условиях самоизоляции - с Класом Бангом, Брайан Коксом, Мариэллой Фроструп, Йеном Харви, Нэйтаном Стюарт-Джарреттом, Антонией Кэмпбелл-Хьюджес и другими.

Проект был анонсирован еще в середине апреля под названием "Общество детективов-агорафобов" (The Agoraphobics Detective Society), но впоследствии был переименован.

В первой серии зрители увидят клиентов известного психиатра, которая внезапно пропадает, и члены терапевтической группы, объединяют свои силы для выяснения обстоятельств этого загадочного события и вычисления виновного.

Общение собратьев по несчастью проходит в формате телеконференции, что как нельзя лучше соответствует техническим возможностям актеров, коротающих последние недели дома, как и большая часть их соотечественников.

Сериал будет полностью доступен для просмотра на сайте кинодистрибьюторской компании Pinpoint Presents.