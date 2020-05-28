Постановление администрации Тамбовской области от 28 мая 2020 года № 446 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории Тамбовской области"

На основании анализа складывающейся на территории Тамбовской области эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории Тамбовской области" следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Запретить проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется на проведение заседаний руководящих органов политических партий, руководящих органов региональных отделений политических партий и иных органов структурных подразделений политических партий, предусмотренных уставом политической партии, при условии принятия и соблюдения дополнительных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориального органа - Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в том числе:

обеспечение "входного фильтра" с проведением обязательного контроля температуры тела у участников публичного мероприятия бесконтактным способом, недопущения к участию в проводимом публичном мероприятии лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, и с повышенной температурой тела;

обеспечение и использование участниками публичного мероприятия средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептики для обработки кожи рук);

соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 - 2 метров между участниками публичного мероприятия;

проведение дезинфекции помещений и расположенного в нем оборудования, включая дезинфекционную обработку дезинфицирующим раствором контактных поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук;

регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещения - места проведения публичного мероприятия;

наличие и создание условий для соблюдения участниками публичного мероприятия мер личной гигиены (условий для мытья и обработки рук с мылом).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







